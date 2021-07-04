Курс долара піде вгору: озвучена цифра і прогноз до кінця 2021 року

Курс долара в Україні зміниться до кінця року. Якщо зараз валюту США торгують по 27,3841 грн/дол. (по курсу НБУ), то прогнози до кінця року називають цифру в 28 грн/дол. і навіть вище.

Що буде з курсом долара в Україні до кінця року, а також в літні місяці - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами Романа Бабицького, голови Ради з питань міжнародних інвестицій та економічного розвитку України, гривні влітку нічого не загрожує, але ситуація може змінитися.

"На середину року прогнозують курс долара по 27,3-27,5 грн", - говорить експерт і додає, що очікування про тенденцію до зміцнення валюти себе не виправдали, і тепер всі дають куди більш обережні передбачення.

Аналітик каже, що прогноз до кінця 2021 року більш оптимістичний в МФВ - 27,98 грн і менш оптимістичний в НБУ - 28,12 грн.

"На це вплинуть як зростання цін на газ і нафту, так і виплата боргів. Та й в цілому державний дефіцит в 200 млрд грн не особливо сприяє зміцненню валюти", - додав він.

Гривні влітку нічого не загрожує

"Ніяких загроз стабільності гривні в найближчі два місяці я не бачу. Навпаки, вже в найближчий тиждень-півтора з високою ймовірністю тенденції до зміцнення нацвалюти знову стануть актуальними", - розповів Сергій Кирилюк, директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку".

Аналітики вважають, що нацвалюта в пікові моменти може досягати позначки 26,5 грн/дол.

"Більш глибоке зміцнення, на мій погляд, малоймовірно", - додав Кирилюк.

Який курс долара в Україні зараз

Минулий тиждень закрилася на міжбанку зростанням курсу долара. На 2 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії валюта зросла на 4 копійки до 27,41 гривень за долар, курс в покупці до 27,39 гривень за долар.

В НБУ курс на 4 липня становить 27,3841 грн/дол.

Скрін: Курс долара на 4 липня в Україні (minfin.com.ua)