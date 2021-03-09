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Кабінет пацієнта та електронні довідки: які медпослуги з'являться на порталі "Дія"

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 14:58
Кабінет пацієнта та електронні довідки: які медпослуги з'являться на порталі "Дія" Фото: на порталі "Дія" запустять нові послуги (facebook com diia gov ua)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації готують запуск ще низки функцій на порталі електронних послуг "Дія". Зокрема, можна буде отримати електронну медичну довідку або рецепт на придбання ліків.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.

Повідомляється, що на порталі вже запустили Публічний каталог проектів цифрової трансформації до 2023 року. До нього увійшли 94 проекти, в тому числі у сфері охорони здоров'я.

За медичним напрямком закріплено кілька підпроектів. Зокрема, планується запуск електронного кабінету пацієнта, електронного стаціонару, плану лікування. Пацієнтам будуть в цифровій формі видавати медичні висновки про тимчасову непрацездатність, для водійських прав, про смерть.

Крім того, буде запущена електронна система управління запасами лікарських засобів і медичних виробів eStock, а також видача електронних рецептів на інсулін, рецептурні препарати та ліки, які містять наркотичні речовини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навесні в Україні спростять зміну прописки. Тепер реєстрація місця проживання буде доступною в електронному форматі.

Також повідомлялося, що в Україні вже запустили попередній запис на вакцинацію від COVID через портал "Дія".

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