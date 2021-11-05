ru ua
Сб, 06 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Україні введуть в обіг унікальну 10-гривневу монету (фото)

Новость на русском →
П'ятниця 05 листопада 2021 21:15
В Україні введуть в обіг унікальну 10-гривневу монету (фото) Колаж РБК-Україна: в Україні з'явиться пам'ятна монета на честь десантників
Автор: Володимир Костирін

В Україні введуть в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену десантно-штурмовим військам ЗСУ. Запуск таких грошей анонсований на 11 листопада.

Про це 5 листопада передали на сайті Національного банку України.

Зазначається, що тираж нових монет складе 1 мільйон штук. Матеріал її - сплав на основі цинку, діаметр становить 30 міліметрів, маса - 12,4 г, гурт - рифлений.

Як виглядає пам'ятна монета

На аверсі монети розміщені:

  • угорі напис - "Україна" (півколом), під яким малий державний герб (ліворуч) та нарукавний знак десантно-штурмових військ ЗСУ (праворуч);
  • у центрі на дзеркальному тлі зображена емблема десантно-штурмових військ ЗСУ; номінал 10 та графічний символ гривні (ліворуч від емблеми); рік карбування монети - 2021 (праворуч від емблеми); логотип банкнотно-монетного двору НБУ (під роком карбування);
  • внизу напис - "Десантно-штурмові війська ЗСУ" (півколом);

В Україні введуть в обіг унікальну 10-гривневу монету (фото)

Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету на честь десантно-штурмових військ ЗСУ (фото: bank.gov.ua)

На реверсі:

  • на дзеркальному тлі зображений символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила - символ покровителя війська Архангела Михаїла.

В Україні введуть в обіг унікальну 10-гривневу монету (фото)

Пам'ятна монета "Десантно-штурмові війська ЗСУ" номіналом 10 гривень (фото: bank.gov.ua)

Як йдеться в описі моменти, вона присвячена окремому роду військ, що належить до сил негайного реагування Збройних Сил України і характеризується високою маневреністю та автономністю дій, призначеному для швидкого розгортання з метою ведення наступальних, штурмових дій, прикриття окремих напрямків, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у тилу ворога.

В Україні введуть в обіг унікальну 10-гривневу монету (фото)

НБУ вводить в обіг нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень (фото: bank.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми показували, як виглядає 1-гривнева монета, за яку можна отримати 100 тисяч.

Додамо також, що в Україні продають унікальну 100-гривневу монету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
LITE
Стильний must have: стиліст склав чек-лист трендового зимового взуття 2021-2022
Стильний must have: стиліст склав чек-лист трендового зимового взуття 2021-2022