В Україні отримати водійські права буде простіше: що змінилося

В Україні спрощують отримання нових водійських прав. Якщо документ замовити в мобільному додатку "Дія" або електронному кабінеті водія, то його можна буде отримати на відділенні Укрпошти, або ж його доставить кур'єр.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"В умовах пандемії COVID-19 можливість отримати водійське посвідчення поштою або кур'єром особливо актуальна", - йдеться в повідомленні. Що потрібно зробити, щоб отримати нові права Зайдіть в додаток "Дія" в розділ "Послуги" - "Заміна водійського посвідчення"; Виберіть причину заміни і вкажіть місце реєстрації проживання; Виберіть спосіб доставки водійського посвідчення; Прикріпіть скан або фото актуальної медичної довідки і підтвердіть відображення в водійському посвідченні групи крові і резус-фактора; Вкажіть контактні дані; Підпишіть заяву; Після підписання і відправки заяви сплатіть послуги за видачу прав і доставку. Коли документ буде готовий, він з'явиться у вас в мобільному додатку "Дія", а пластикове посвідчення доставлять вам кур'єром, або в вибране відділення Укрпошти.