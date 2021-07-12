В Україні вперше покарали за наїзд електросамокатом: дали рік і оштрафували

В Україні вперше покарали винуватицю ДТП на електросамокаті, яка понад рік тому збила на тротуарі жінку в Запоріжжі. Дівчині, що була за кермом транспортного засобу, дали рік, правда умовно, а також зобов'язали виплатити штраф, компенсувавши лікування потерпілої.

Що буде з електросамокатами в Україні далі, які закони про їх легалізацію готуються, і подробиці прецеденту в Запоріжжі, говориться у сюжеті "Сніданку з 1+1"

Інцидент трапився 2 червня 2020-го. Тоді Ольга Миколаївна вийшла прогулятися і сходити до банкомату, але на тротуарі її збила самокатниця. Жінка впала і отримала перелом правої шийки стегна. Винуватиця ж втекла з місця ДТП.

На операцію витратили понад сто тисяч гривень, а пошук самокатниці зайняв близько трьох місяців.

І ось після майже року судових розглядів справедливість перемогла і винуватицю аварії покарали. Дівчину зобов'язали виплатити компенсацію Ользі Миколаївні і дали рік умовно. Тепер ця історія стала прецедентом.

Які законопроекти про електросамокати хочуть прийняти

Так, на порталі Верховної Ради з'явилися два законопроекти, які стосуються легалізації персонального електротранспорту. В одному з них встановлені правила пересування електросамокатами, гіроскутерами, гіробордами і іншим схожим транспортом. Зокрема, їздити можна буде тільки спеціальними велодоріжками, а якщо таких немає - то по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччя.

На тротуарах їздити буде взагалі не можна; на голові повинен бути шолом (навіть якщо ви на орендованому ТЗ), також передбачені вікові обмеження - тільки з 16 років. І, звичайно ж, ніяких вантажів і пасажирів.

Другий законопроект передбачає штрафи за порушення ПДР - від 340 до 850 грн.

У Києві вже зробили перший крок

Так, в Києві представники влади та оператори послуг прокату електросамокатів підписали меморандум з правилами користування цими ТЗ. Серед головних - зниження максимально допустимої швидкості і введення заборонених зон для їзди. Максимально вона повинна становити 20 кілометрів на годину, а в спеціально визначених зонах - 14 км/год.

Незабаром врегулювати рух електросамокатів на міському рівні, поки це не зроблено законодавчо, планують у Львові та Одесі.

Відео: що буде з електросамокатами в Україні (Сніданок з 1+1)