Зменшення швидкості та заборонені зони: у Києві запроваджують правила для самокатів

У Києві представники влади та оператори послуг прокату електросамокатів підписали меморандум, яким запроваджуються правила користування цими транспортними засобами. Серед головних - зниження максимально допустимої швидкості та запровадження заборонених для катання зон.

"Сьогодні, 24 червня, Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Від міста документ підписав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. З іншої сторони підписи поставили представники всіх семи компаній, що сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у Києві: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" та TM "Vzhooh", - йдеться в повідомленні

Які правила користування самокатами запроваджуються в Києві:

Максимальна швидкість зменшена з 30-35 км/год до 20 км/год . У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше 14 км/год;

. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше 14 км/год; Запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони;

Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони; Запроваджено спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів . На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких - Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади;

. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких - Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади; 1025 точок ранкового старту будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати. Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде;

Оператори зобов'язуються страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб - із покриттям від 100 тисяч гривень;

на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб - із покриттям від 100 тисяч гривень; На кожний самокат з обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше.

Оператори також надаватимуть міській владі дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.

В КМДА пояснили, що меморандум діятиме, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності.