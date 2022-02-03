В Україні вперше за 20 років хочуть змінити правила гарантійного ремонту техніки
Міністерство економіки представило новий проєкт, який націлений на те щоб змінити порядок гарантійного ремонту побутових товарів і техніки. Цікаво, що правила ремонту не змінювалися в країні вже 20 років.
Даний проєкт опублікований на сайті Мінекономіки.
Нові правила ремонту
Виробники зобов'язані виконувати безкоштовно гарантійний ремонт товару, якщо є договір про його гарантійне обслуговування.
Якщо під час монтажу продавець помітив проблеми, які неможливо усунути на місці, то покупець має право вимагати наступне:
- замінити товар на такий же або аналогічний, який є у продажу у продавця;
- відправити товар на ремонт;
- повернути гроші за товар.
Якщо після діагностики з'ясувалося, що несправності товару немає або вона є по вині продавця, то покупцеві повинні видати відповідний документ, який може бути в письмовій або електронній формі.
У разі, якщо покупець не згоден з таким рішенням, то він може зажадати провести експертизу товару.
Будь-яка діагностика товару, гарантійний ремонт і заміна для покупця буде безкоштовною.
Гарантійний термін і ремонт
Гарантійний термін на товар починає діяти з дня його передачі покупцеві.
Термін виконання гарантійного ремонту становить 14 днів з дати покупки, або за домовленістю сторін в інший термін.
Якщо буде доведено, що покупець винен в поломці товару, то продавець має право відмовити йому в безкоштовному ремонті.
Компенсація
Якщо гарантійний ремонт буде затримуватися, то покупець повинен отримувати компенсацію, яка становить 1% від вартості товару за кожен день затримки.
Нагадаємо, в Держпродспоживслужбі розповіли, що в Україні покупці можуть вимагати гроші за неякісний товар навіть після закінчення гарантійного терміну.
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