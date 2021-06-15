Відсьогодні "євробляху" можна розмитнити за пільговим тарифом

Відсьогодні почала діяти нова пільгова формула для розмитнення "євроблях", що в'їхали на територію України до кінця 2020 року. Норми закону застосовуватимуться з 15 червня до 15 листопада 2021 року.

Закон про спрощене розмитнення "євроблях" був опублікований у виданні "Голос України".

Які авто підпадають під спрощене розмитнення

Йдеться про автомобілі, які ввезли фізичні особи на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і які знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Встановлене обмеження на спрощене розмитнення авто, з року випуску яких пройшло понад 5 років.

За цією процедурою не можна розмитнити автівки, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТЗ, призначені для перевезення 10 осiб i більше) і 8711 (мотоцикли (включаючі мопеди) та велосипеди).

Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2" та не походити з країни-агресора.

Учасник бойових дій може розмитнити авто на єврономерах за новою процедурою протягом 270 днів, за умови документального підтвердження його перебування понад 90 днів безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил з 15 травня.

Відзначимо, закон надає доручення Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної ради законопроект про направлення в цьому році надходжень від податку на додану вартість, акцизного податку, сплачених відповідно до цього документа, на вакцинацію від COVID-19.

Формула розмитнення

Протягом 180 днів з моменту набрання чинності законом авто розмитнюватимуть за такою формулою:

Ставка = ставка Базова + Vе + Fе

У цій формулі ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.

Vе - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів (включно);

0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів (включно);

0,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна понад 5000 куб. сантиметрів.

У цій формулі Fе - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу.

Вона становить для транспортних засобів: