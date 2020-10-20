В Україні на озброєнні вперше за 26 років з'являться крилаті ракети

Ракета "Нептун" (фото: mil.gov.ua)

В українській армії з'являться ракети "Нептун"

Міністерство оборони України перерозподілить кошти, щоб до кінця цього року закупити український комплекс крилатих ракет Р-360 "Нептун". В української армії крилатих ракет не було з 1994 року.

Про закупівлю ракет для української армії розповів міністр оборони Андрій Таран. Він наголосив, що незабаром буде сформовано офіційне замовлення з кількістю і термінами постачання ракет. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Міністр вважає, що військово-морським силам України також необхідна корабельна версія комплексу "Нептун". Розробка такого озброєння стане наступним етапом модернізації флоту.

Варто зазначити, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов у 2018 році говорив, що з дня підписання Будапештського меморандуму 1994 року на озброєнні в армії України не було ні єдиної крилатої ракети.

Нагадаємо, ракета Alpha, яку розробила і побудувала українсько-американська компанія Firefly Aerospace, пройшла перші випробування на космодромі Ванденберг в Каліфорнії, США.

З'явилося цікаве відео, на якому видно, як всі чотири двигуни Reaver першого ступеня створили неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенду.

Раніше ми писали про те, що ВСУ отримають суперобладнання для відстеження та знищення ворога.