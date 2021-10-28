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У Києві маршрутник грубо порушив ПДР: у мережі з'явилося відео

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 10:50
У Києві маршрутник грубо порушив ПДР: у мережі з'явилося відео У Києві відзначився водій маршрутки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві ще один водій маршрутки відзначився порушенням правил дорожнього руху. Судячи з усього, йому на них просто наплювати.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

Інцидент стався 27 жовтня біля станції метро "Академмістечко". У ролику показано, як маршрутник, не звертаючи уваги на червоний сигнал світлофора, повертає ліворуч з крайньої правої смуги.

Таким чином він міг спровокувати аварію через наявність поруч великовантажних автомобілів.

"Маршрутки на Академі, як страждали фігнею - так і продовжують нею страждати, порушуючи всі можливі ПДР. Пане Усов, місто ж розірве з ними договори про перевезення або в цьому випадку невигідно?"- написав автор відео під роликом.

У коментарях користувачі відреагували.

  • А ще маршрутки ТОВ "Транс груп" з Акадмістечка до Петропавлівської Борщагівки пруть зустрічкою, і це в темну пору доби з повним салоном людей.
  • У 90% маршруток на Академі договору з КОДА, а не з КМДА, і кінцева у них повинна бути на АС дачній. Тут не в Усові справа, а в НП і УТБ, які них не роблять.
  • Ахахаха, спочатку подумав, що повертає під стрілку і мовляв, що такого, але подальший маневр звичайно класний.

Як ми раніше писали, у Харкові маршрутник вилаяв і "взяв у полон" поліцейського.

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