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Карантин в Україні: Київ та 15 областей - "червоні", тільки два регіони - "жовті"

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Київ, Середа 03 листопада 2021 09:32
Карантин в Україні: Київ та 15 областей - "червоні", тільки два регіони - "жовті" Фото: в Україні більше половини областей "червоні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "червоній" зоні карантину перебуває Київ та 15 областей. У "жовтій" зоні сьогодні залишається дві області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: Київ та 15 областей - &quot;червоні&quot;, тільки два регіони - &quot;жовті&quot;

"Червона" зона

У "червоній" зоні перебуває Київ та 15 областей - Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

У Київській школі економіки попередили, що цю зону можуть розширити вже на цьому тижні. Під загрозою Волинська, Харківська та Тернопільська області.

"Помаранчева" зона

У "помаранчевій" - Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька.

"Жовта" зона

У "жовтій" - Кіровоградська та Закарпатська.

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