Карантин в Україні: Київ та 15 областей - "червоні", тільки два регіони - "жовті"
Фото: в Україні більше половини областей "червоні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні в "червоній" зоні карантину перебуває Київ та 15 областей. У "жовтій" зоні сьогодні залишається дві області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У "червоній" зоні перебуває Київ та 15 областей - Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.
У Київській школі економіки попередили, що цю зону можуть розширити вже на цьому тижні. Під загрозою Волинська, Харківська та Тернопільська області.
"Помаранчева" зона
У "помаранчевій" - Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька.
"Жовта" зона
У "жовтій" - Кіровоградська та Закарпатська.