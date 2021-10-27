У Києві водій автобуса обматюкав ветерана АТО і виганяв його з транспорту (відео)
У Києві на Південному залізничному вокзалі водій автобуса Skybus, який курсує до аеропорту "Бориспіль", потрапив в скандал. Повідомляється, що чоловік обматюкав ветерана російсько-української війни.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
На відео видно, що шофер поводив себе із пасажиром неввічливо та навіть намагався вигнати з автобуса без будь-яких на те підстав.
Зокрема, конфлікт виник, коли водій почав вимагати від чоловіка передати йому в руки посвідчення учасника бойових дій. Чоловік на це відповів, що вже показав документ на камеру при вході в автобус.
Однак, зухвалий водій почав говорити, що в нього та власника діють свої "закони". Тому він має особисто показати на камеру посвідчення.
Ветеран відповів, що не зобов'язаний давати незнайомцям свої документи. Тому водій згодом почав вимагати, аби пасажир вийшов із транспорту.
Потім водій вже почав звертатися до ветерана на "ти" та коли чоловік зробив йому зауваження з цього приводу то він обурився. А в кінці водій вже почав лаятись на пасажира: "Ти п***рас".
У коментарях користувачі відреагували на подію.
- Водія на передову!;
- Я б теж не показав. А за образу в суд на нього подати;
- Немає права брати чужі документи в руки;
- Надіюсь, водій вже вибачився;
- Скоро він вибачиться за свої слова.
Раніше ми повідомляли, що у Києві містян обурила поведінка водія автобуса, який під час руху дивився відео та голосно слухав музику.
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