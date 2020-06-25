Що робитимуть з конфіскованими тваринами: Кабмін прийняв рішення

Фото: собака (pixabay)

Уряд урегулював реалізацію тварин, конфіскованих у господарів за рішенням суду

Кабінет міністрів прийняв рішення по реалізації тварин, яких конфіскували у господарів за рішенням суду. Уряд змінив відповідний порядок розпорядження конфіскованим за рішенням суду майном.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Відтепер коти, собаки та інші домашні тварини будуть безоплатно передаватися притулкам для тварин або іншим установам для утримання тварин. Також не будуть виставлятися на продаж дикі тварини", - інформують у КМУ.

Їх будуть безоплатно передавати притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин.

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, до сьогодні правила, які регулюють конфіскацію майна за рішенням суду, не передбачали жодних особливостей для ситуацій, коли конфісковували диких або ж домашніх тварин (наприклад, за неналежне поводження з такими тваринами).

За його словами, застосовувалася загальна процедура - конфісковану тварину виставляли на продаж на аукціоні.

"Сенсу у такій "конфіскації" було вкрай мало. Часто тварину за копійки викуповував попередній власник (який з нею неналежно поводився до цього). А навіть якщо тварина діставалася комусь іншому, то критерієм відбору такого нового власника була лише готовність заплатити найбільшу суму. Про добробут тварини мова не йшла", - сказав міністр та додав, що відсьогодні продажу диких та домашніх тварин через аукціони більше не буде.

Малюська пояснив, що проблема була вкрай актуальною - продажу на аукціоні очікували 3 леви, 6 ведмедів, кілька пітонів та собака.

Ухвалена КМУ постанова, крім того, визначає, що сільськогосподарські тварини безоплатно передаються фізичним або юрособам відповідно до встановленого порядку.

Нагадаємо, взимку Верховна рада зробила крок до посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2018 року парламент 8 скликання провалив законопроект №6598, що передбачав кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з бездомними тваринами.

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Автор: Юлия Струк