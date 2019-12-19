В Україні повернуть техогляд у 2020: кого це торкнеться в першу чергу (відео)

Техогляд авто в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Повернення обов'язкового техогляду авто депутати могли підтримати ще в цьому році

Техогляд в Україні повернуть у 2020 році, упевнений міністр інфраструктури Владислав Криклій. Чиновник зізнався, що народні депутати повинні були проголосувати за відновлення обов'язкового ТО автомобілів вже в цьому році, але не було політичної волі - вважається, що це ризикований проект, і він не знайде підтримки.

"Фактично втратили час", - сказав глава Мінінфраструктури в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, протягом 2020-го законопроект буде схвалено, але впровадження відбуватиметься поступово.

Спочатку обов'язковий техогляд торкнеться власників переобладнаних машин, уживаних іномарок.

Криклій зазначив, що техогляди залишаться на рівні комерційних суб'єктів, і зараз в Україні їх кількість не є достатньою.

"Зараз таких закладів, які здійснюють ТО, що в Україні до півтисячі, а в Польщі для порівняння 2-2,5 тисяч. Тобто зараз немає ринку", - каже чиновник.

Також він розповів, що під час повернення обов'язкового техогляду (його скасували у 2011 році з причини хабарництва) процедура проходження перевірки буде прозора і з використанням відеофіксації, як це практикується зараз.

"Щоб по телефону можна подивитися, як пройде технічний огляд", - пояснив Криклій.

Сьогодні в Україні обов'язковий техогляд проводиться тільки для комерційного транспорту: автобусів, маршруток, таксі та вантажівок.

Нагадаємо, що згідно з прийнятими Україною зобов'язаннями після підписання в 2014 році Угоди про асоціацію з Європейським союзом в нашій країні протягом 5 років повинні знову ввести обов'язковий техогляд легкових і вантажних автомобілів. Розраховується, що в 2020 році обов'язковій перевірці підлягатимуть ТЗ категорій L3, L4, L5 і L7 та L3e, L4e, L5e і L7e.

Додамо також, що автоексперти попереджають про певні ризики повернення корупції, аргументуючи тим, що до 90% уживаних іномарок такий техогляд пройти не зможуть, а це може спричинити тотальну "торгівлю талончиками".

Відео: Техогляд авто в Україні повернуть в 2020 році