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В Україні повернули штрафи за порушення правил перебування в країні

Автор: Володимир Костирін

В Україні відсьогодні, 7 серпня, повертається адміністративна відповідальність за порушення термінів перебування на території країни в період або в результаті встановлення карантину.

Про це передали в прес-службі Держприкордонслужби України.

Так, 7 серпня набуває чинності постанова Кабміну від 21 липня, за якою іноземців - порушників правил перебування в Україні знову штрафуватимуть.

Тепер норма постанови уряду, згідно з якою всі іноземці, які порушили термін перебування на території України в період або в результаті встановлення карантину, звільнялися від адмінвідповідальності за ст. 203 КУпАП, вже скасована.

Яке покарання

Прикордонники нагадали, що санкція статті 203 КУпАП визначає застосування штрафу в розмірі від 1700 до 5100 гривень.

Кого не штрафуватимуть

Віднині під санкції не потраплять тільки ті іноземці, які:

  • не могли виїхати за межі України
  • не змогли звернутися до відповідних органів / підрозділів ДПСУ із заявою про продовження терміну перебування в Україні через обставини, спричинені обмеженням в умовах карантину.

Раніше повідомлялося, що для мандрівників з-за кордону ускладнили правила в'їзду в Україну - вони стосуються і туристів, які відпочивають на зарубіжних курортах.

Нагадаємо також, що нещодавно президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким скасовуються штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію.

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