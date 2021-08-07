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В Украине вернули штрафы за нарушение правил пребывания в стране

Автор: Владимир Костырин

В Украине с сегодняшнего дня, 7 августа, возвращается административная ответственность за нарушение сроков пребывания на территории страны в период или в результате установления карантина.

Об этом передали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, 7 августа вступает в силу постановление Кабмина от 21 июля, по которому иностранцев - нарушителей правил пребывания в Украине снова будут штрафовать.

Теперь норма постановления правительства, согласно которой все иностранцы, нарушившие срок пребывания на территории Украины в период или в результате установления карантина, освобождались от админответственности по ст. 203 КУоАП, уже отменена.

Какое наказание

Пограничники напомнили, что санкция статьи 203 КУоАП определяет применение штрафа в размере от 1700 до 5100 гривен.

Кого не будут штрафовать

С сегодняшнего дня под санкции не попадут только те иностранцы, которые:

  • не могли выехать за пределы Украины
  • не смогли обратиться в соответствующие органы / подразделения ГПСУ с заявлением о продлении срока пребывания в Украине из обстоятельств, вызванных ограничением в условиях карантина.

Ранее сообщалось, что для путешественников из-за границы усложнили правила въезда в Украину - они касаются и туристов, которые отдыхают на зарубежных курортах.

Напомним также, что недавно президент Владимир Зеленский подписал указ, по которому отменяются штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию.

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