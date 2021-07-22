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Україна скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію. Зеленський підписав закон

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Київ, Четвер 22 липня 2021 11:29
Україна скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію. Зеленський підписав закон Фото: жителі ОРДЛО зможуть їздити через Росію без штрафів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Жителі окупованого Донбасу зможуть без штрафів виїжджати на підконтрольну Україні територію через Російську Федерацію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Законом передбачається, що до громадян України з окупованих територій на час дії карантину або на період блокування роботи КПВВ не застосовуватимуться штрафи та інші заходи за порушення порядку виїзду. Тобто, через непідконтрольну ділянку кордону з Російською Федерацією.

У законі йдеться про те, що штрафи не застосовуються, якщо такі поїздки здійснені в силу обставин гуманітарного характеру:

  • повернення до місця проживання;
  • возз'єднання сім'ї;
  • важка хвороба, смерть близьких родичів;
  • необхідність забезпечення ліками та медичними виробами або лікування;
  • виїзд особи з посвідкою видом на проживання в іншій країні;
  • виїзд дитини до 16 років у супроводі одного з батьків або інших законних представників для оформлення документів;
  • необхідність прийняття спадщини.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначимо, пропуск через КПВВ на Донбасі блокується вже більше року. У березні 2020 року їх роботу обмежила українська сторона, після чого заходи вжили і представники невизнаних "республік". На сьогодні повноцінно працює тільки КПВВ у Станиці Луганській, у Донецькій області два дні на тиждень працює КПВВ "Новотроїцьке".

Нагадаємо, раніше Верховна рада обмежила переселенцям розмір відсотків за кредитами.

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Володимир Зеленський штраф ОРДЛО
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