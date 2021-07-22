Україна скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію. Зеленський підписав закон
Жителі окупованого Донбасу зможуть без штрафів виїжджати на підконтрольну Україні територію через Російську Федерацію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Законом передбачається, що до громадян України з окупованих територій на час дії карантину або на період блокування роботи КПВВ не застосовуватимуться штрафи та інші заходи за порушення порядку виїзду. Тобто, через непідконтрольну ділянку кордону з Російською Федерацією.
У законі йдеться про те, що штрафи не застосовуються, якщо такі поїздки здійснені в силу обставин гуманітарного характеру:
- повернення до місця проживання;
- возз'єднання сім'ї;
- важка хвороба, смерть близьких родичів;
- необхідність забезпечення ліками та медичними виробами або лікування;
- виїзд особи з посвідкою видом на проживання в іншій країні;
- виїзд дитини до 16 років у супроводі одного з батьків або інших законних представників для оформлення документів;
- необхідність прийняття спадщини.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Зазначимо, пропуск через КПВВ на Донбасі блокується вже більше року. У березні 2020 року їх роботу обмежила українська сторона, після чого заходи вжили і представники невизнаних "республік". На сьогодні повноцінно працює тільки КПВВ у Станиці Луганській, у Донецькій області два дні на тиждень працює КПВВ "Новотроїцьке".
Нагадаємо, раніше Верховна рада обмежила переселенцям розмір відсотків за кредитами.