ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Карантин в Україні: у Києві почали здавати в оренду собак

STYLERЖиття    06.04.2020 - 08:41
Карантин в Україні: у Києві почали здавати в оренду собак
У Києві здають в оренду собак для прогулянок (фото: freepik)

У столиці пропонують взяти в оренду собаку, щоб можна було гуляти під час карантину

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, а з 6 квітня Кабмін ввів ряд жорстких обмежень, одне з яких - заборона гуляти в парках і скверах. Єдиний виняток - вигул собаки. Заповзятливі українці вирішили заробити на цьому та почали пропонувати в оренду своїх собак. Так, на сайтах безкоштовних оголошень з'явилися пропозиції про оренду тварини. Деякі пропонують навіть доставку чотириногого друга.

Ціна за такий "прокат" стартує від 150 гривень. Правда, автор оголошення не вказує за який термін оренди тварини вказана така вартість. До речі, оголошення на сайті досить "свіжі". Вони опубліковані 4 квітня.

Тварину можна взяти в оренду в Києві, Одесі. Пропонуються на вибір різні породи.

Карантин в Україні: у Києві почали здавати в оренду собакКарантин в Україні: у Києві почали здавати в оренду собакВ Україні пропонують в оренду собак (Скріншот)

Нагадаємо, що з 6 квітня Кабмін ввів для українців ввели жорсткі карантинні заходи, за порушення яких передбачають штрафи. За порушення правил будуть штрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень, а в деяких випадках загрожує кримінальна відповідальність.

Відвідання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон в період карантину заборонено. Виняток тільки для вигулу собак: одна людина з твариною може знаходитися в цій зоні.

Як ми раніше писали, юристи дали важливі поради українцям у зв'язку з посиленням карантину.

Масковий режим і пересування по парам: почали діяти нові обмеження У зоопарку Нью-Йорка вперше підтвердили коронавірус у тварини
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся