Карантин в Україні: у Києві почали здавати в оренду собак

У Києві здають в оренду собак для прогулянок (фото: freepik)

У столиці пропонують взяти в оренду собаку, щоб можна було гуляти під час карантину

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, а з 6 квітня Кабмін ввів ряд жорстких обмежень, одне з яких - заборона гуляти в парках і скверах. Єдиний виняток - вигул собаки. Заповзятливі українці вирішили заробити на цьому та почали пропонувати в оренду своїх собак. Так, на сайтах безкоштовних оголошень з'явилися пропозиції про оренду тварини. Деякі пропонують навіть доставку чотириногого друга.

Ціна за такий "прокат" стартує від 150 гривень. Правда, автор оголошення не вказує за який термін оренди тварини вказана така вартість. До речі, оголошення на сайті досить "свіжі". Вони опубліковані 4 квітня.

Тварину можна взяти в оренду в Києві, Одесі. Пропонуються на вибір різні породи.

В Україні пропонують в оренду собак (Скріншот)

Нагадаємо, що з 6 квітня Кабмін ввів для українців ввели жорсткі карантинні заходи, за порушення яких передбачають штрафи. За порушення правил будуть штрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень, а в деяких випадках загрожує кримінальна відповідальність.

Відвідання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон в період карантину заборонено. Виняток тільки для вигулу собак: одна людина з твариною може знаходитися в цій зоні.

Як ми раніше писали, юристи дали важливі поради українцям у зв'язку з посиленням карантину.