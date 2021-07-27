Яка пенсія "світить" українцям без стажу: у Кабміні дали відповідь

Пенсія в Україні залежатиме від кількості трудового стажу. Для того, щоб людина отримала потім мінімальні виплати - їй потрібно пропрацювати 5 років.

Пенсія на рівні прожиткового мінімуму буде виплачуватися людям, які пропрацювали 5 років. Максимальні виплати отримають люди з повним стажем.

"Наша мета - посилити мінімальні рівні соціального захисту в літньому віці. Для цього держава повинна гарантувати людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%, людям зі стажем 15 років - страхову пенсію, можливо, з більш низьким заміщенням, але за загальною формулою, людям зі стажем від 5 років – допомога від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму", - сказала Лазебна.

У міністерстві вважають за необхідне ввести універсальні правила регулярної індексації всіх пенсій.

"Ми побачили повне розуміння і підтримку запропонованих урядом законопроектах у сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення точної дати та однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів щодо впровадження адресної допомоги літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії", – зазначила міністр.

Які підвищення чекають пенсіонерів у 2021 році

З 1 липня в Україні підвищився мінімальний прожитковий мінімум, а разом з ним – мінімальна пенсія за віком, доплати за стаж понад норму. Також з 1 липня надбавку в 100 гривень отримають ті пенсіонери, яким у 2021 році ще не робили перерахунок і індексація виплат.

З 1 жовтня 2021 року українські пенсіонери, які досягли 75-80 років почнуть отримувати спеціальні доплати в розмірі 400 гривень. Мінімальні пенсійні виплати будуть встановлені в розмірі 2500 гривень.