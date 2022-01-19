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В Україні прискорили формування підрозділів тероборони: що це означає

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Середа 19 січня 2022 19:43
В Україні прискорили формування підрозділів тероборони: що це означає Фото: тренування резервістів територіальної оборони Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Міноборони України прискорили процес формування підрозділів територіальної оборони, яке відбувається в рамках виконання закону "Про засади національного спротиву". Радник командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ, член Ради волонтерів при МОУ Денис Поданчук пояснив, що це означає та як відбувається.

Про це передає "Громадське радіо".

За його словами, таке прискорення виражається в планах довести у встановлених мінімальних термінах чисельність до відповідних критеріїв.

"Для цього не просто очікується, що люди будуть звертатися з пропозиціями (долучитися до лав сил тероборони, - Ред.), а територіальні центри комплектування самі по своїх списках обдзвонюють людей, пропонують їм відповідні посади - це і є прискорення", - пояснив Поданчук.

Він також з жалем додав, що поки ще не вирішено питання спрощення проходження військово-лікувальної комісії для людей старшого віку.

Крім того, Поданчук зазначив, що на превеликий жаль поки не можна сказати про те, що план з тероборони виконується у всіх аспектах.

"Але все те, що стосується визначення та облаштування пунктів постійної дислокації, затвердження орг-штатних структур, наповнення "штатки" - все це робиться в таких темпах, яких досі ще в історії України не було", - наголошує він.

Також багато робиться для якнайшвидшого початку масштабної кампанії з комунікації та роз'яснювальної роботи, щоб пояснювати громадянам України, що таке національний спротив, про тероборону, та інше.

Загалом до складу Сил тероборони ЗСУ йде формування 25 бригад, за кількістю регіонів, які об'єднуватимуть понад 150 батальйонів (по одному на район). Постійна чисельність Сил тероборони в мирний час складе 10 тисяч військовослужбовців. За штатом особливого періоду підрозділи налічуватимуть понад 130 тисяч людей, для чого сформують відповідний резерв.

Складається підготовка до національного опору з 2 компонентів:

  • загальновійськова підготовка для всього населення України;
  • військово-патріотичне виховання.

Поданчук уточнив, зокрема, що загальновійськова підготовка для всіх українців буде проводитися зі школи (для молодших), в літніх таборах і на спеціальних курсах (для дорослих).

"Війна стане справою кожного... Ворог біля воріт. Тому загальновійськова підготовка тепер обов'язкова для всіх", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з кого формуватимуть підрозділи територіальної оборони в Україні.

А також куди звертатися, щоб потрапити до лав терроборони в Україні.

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