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В Україні розгорається скандал: онкохворих дітей змушують купувати тести на COVID-19

STYLERКоронавірус    04.05.2020 - 20:12
В Україні розгорається скандал: онкохворих дітей змушують купувати тести на COVID-19
Тести на коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Онкохворих дітей змушують проходити тести на COVID-19 за свій рахунок

Тести на коронавірус для онкохворих дітей у клініці "Охматдит" зробили платними. Про це повідомляє благодійний фонд "Таблеточки", до якого звернулися батьки хворих дітей з проханням оплатити ПЛР-тести.

Річ у тім, що онкохворих дітей не приймають до лікарні, поки вони не пройдуть тест на COVID-19. А їм необхідно робити хіміотерапію, променеву терапію, хірургічної операції, МРТ.

При цьому вартість такого тесту в Україні наразі становить близько 2,5 тисячі гривень на одну людину.

Одна мати онкохворої дитини заявила, що вона згодна, що лікарня прийняла рішення перевіряти всіх на коронавірус, хто лягати до них. Але її синові необхідно лягати на крапельниці кожні 14 днів. І в такому разі в місяць тільки на ПЛР-тести для себе і сина їй необхідно витратити 10 тисяч гривень. Про це повідомляє "Українська правда".

В керівництві НДР і НДСЛ "Охматдит" не змогли надати накази, що встановлюють відповідну вимогу про складання тесту.

Директор фонду по роботі з підопічними та сім'ями Юлія Ноговіцина заявила, що таких наказів немає, і ця вимога просто повідомляється батькам в усній формі. За її словами, в МОЗ також підтвердили, що такої вимоги на національному рівні не існує.

Фахівці фонду зазначили, що через карантин сім'ї стали рідше звертатися до лікарів, оскільки відчувають страх зараження коронавірусом в лікарні. Крім того, у деяких сімей зменшилися доходи.

Нагадаємо, медики розповіли, що робити діабетикам, якщо вони запідозрили у себе коронавірус.

Раніше повідомлялося про те, що вакцина від коронавірусу буде розроблена в найближчому майбутньому.

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