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В Україні подорожчає соняшникова олія: експерти озвучили "космічну" ціну

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Четвер 14 жовтня 2021 13:18
В Україні подорожчає соняшникова олія: експерти озвучили "космічну" ціну Соняшникова олія в Україні подорожчає (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Соняшникова олія в Україні може подорожчати майже в два рази. За останній рік цей продукт перетворився з доступного в дуже дорогий. Експерти кажуть, що ціна за літр може підскочити до 100 гривень.

Про це розповів власник групи компаній "Градолія", член Української Ради бізнесу Станіслав Таршин "Обозревателю".

"Ситуація ускладнюється тим, що одночасно відбувається значне, майже на 25%, зростання інших складових витрат переробки, таких як електроенергія і гексановий розчинник, що становлять понад 30% собівартості виробництва", - розповів експерт.

Так, виробництво соняшникової олії подорожчало на 5-10 відсотків після різкого збільшення цін на газ, для бізнесу тарифи зросли за кілька місяців від 15 до 38 гривень за кубометр блакитного палива.

На думку Таршина, якщо ситуація з цінами на газ не зміниться, то незабаром в магазині літр олії можна буде купити за ціною вище 100 грн.

Судячи з усього, українці шукатимуть дешевші аналоги, наприклад, оливкову олію для смаження.

Скільки зараз коштує літр олії

Якщо дивитися роздрібні ціни, то зараз літр олії "Олейна" коштує від 47 гривень за 850 грамів - і це за акційною ціною. За три літри такої олії просять 197 гривень.

В Україні подорожчає соняшникова олія: експерти озвучили &quot;космічну&quot; цінуСкріншот

Як ми раніше писали, в Україні зміняться ціни на хліб.

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