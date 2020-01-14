В Україні лютує вбивчий вірус: хто в зоні ризику (відео)

Вірусна пневмонія в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Вірусна пневмонія в Україні розвивається дуже стрімко і призводить до фатальних наслідків

Українські лікарі попереджають про вірусну пневмонію - ця хвороба зі стрімкою течією, коли людина буквально згорає зсередини, здатна за кілька днів призвести до летального результату, якщо вчасно не звернутися за медичною допомогою, тобто практично в перший день високої температури. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Тернополі лікарні вже переповнені пацієнтами із запаленням легенів, п'ять людей у реанімації, а троє - померли.

За словами лікарів, 50 хворих на вірусну пневмонію у міськлікарні №2 однаковий перебіг хвороби. Спочатку вони злягли з лихоманкою, кашлем і високою температурою, яка не збивалася.

Лікарка-пульмонолог Тернополськои міської комунальної лікарні №2 Алла Пастернак розповіла, що хворі приймають жарознижуючі препарати, не звертаючись до сімейного лікаря. Вони лікуються самостійно протягом близько чотирьох днів, після чого починає наростати задишка, висока температура, сухий кашель або навіть кашель з прожилками крові.

Медики кажуть, що по допомогу треба звертатись в перший день високої температури. Якщо за три дні ситуація не зміниться, то неодмінно призначається рентген, який і виявить пневмонію.

Вона розповіла, що один з пацієнтів лікувався вдома самостійно цілий місяць, і зараз він знаходиться в реанімації з вірусною пневмонією в дуже важкій формі.

"Кров надходить з киснем до легень. Вони не можуть забрати відповідну кількість кисню, яка необхідна для організму. Від того починає страждати мозок, серце", - пояснила Пастернак.

У Олени Сидорович 9 днів тому від вірусної пневмонії помер 45-річний чоловік, хоча він саме вчасно звернувся до лікарів. На 4-й день гарячки він вже був в стаціонарі, а на 5-й день у чоловіка діагностували запалення легенів.

Вдова говорить, що згідно з висновками лікарів, його легені практично вигоріли на шосту добу - залишилося тільки 20% легенів. Хвороба проходила дуже інтенсивно і була вкрай агресивною, температура не збивалась.

Чоловік Сидорович стежив за здоров'ям і ніколи не хворів застудами. Він помер після 8 днів інтенсивної терапії в реанімації.

"У нас було більше 30 випадків вірусно-бактеріальних пневмоній. Троє з них закінчилися летально і тільки в одному випадку ми змогли поставити діагноз грип типу А", - розповів директор КНП Тернопільська комунальна міська лікарня №2 Ростислав Левчук.

Як кажуть лікарі, такий наплив пацієнтів з вірусною пневмонією в Тернополі був 10 років тому, коли лютував свинячий грип.

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За словами лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської, з усіх штампів вірусу грипу цей H1N1 - такий, який відразу вражає легені.

Так, саме із західних областей України 10 років тому почався сезон пандемічного грипу, від ускладнень якого померло 400 людей.

Ця зима теж буде непростою, тому що епідпоріг вірусних захворювань ще не перевищено. Вже є летальні випадки і не тільки в Тернополі, але й у Житомирі, де троє загиблих.

"В інших регіонах вже переповнені лікарні з важкими випадками пневмонії", - розповіла медик.

У групі ризику молоді люди від 25 до 49 років, які вважають себе абсолютно здоровими і переконані, що висока температура - це не привід одразу бігти до лікаря.

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