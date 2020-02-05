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В Україні за тиждень зареєстровано 2 смерті від грипу

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 16:11
В Україні за тиждень зареєстровано 2 смерті від грипу
Фото: Андрій Скіпальський (УНІАН)

За початку епідемічного сезону померло 15 людей

За тиждень в Україні було зареєстровано два випадки смерті від грипу. Про це на брифінгу заявив генеральний директор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Скіпальського, впродовж тижня медики зафіксували 2 летальні випадки внаслідок захворювання грипом. Загалом, з початку епідемічного сезону в Україні від грипу померло 15 осіб.

"За тиждень зареєстровано 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено лабораторно. З початку епідемічного сезону загалом 15", - заявив він.

Як зазначив Скіпальський, майже в усіх областях країни перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.

"У більшості областей України перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ та грип, і у багатьох закладах освіти запроваджується карантин", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області оголосили карантин у закладах освіти міста Рубіжне через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ. Це вже друге місто області, де запровадили карантин.

Також всі школи було закрито на карантин до 10 лютого у Полтаві. Карантин у закладах освіти Полтави було оголошено також через перевищення рівня захворюваності учнів.

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