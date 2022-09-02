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В Україні дорожчає овоч, який їдять всі

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П'ятниця 02 вересня 2022 08:52
В Україні дорожчає овоч, який їдять всі Фото: в Україні дорожчають огірки (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній тиждень подорожчали тепличні огірки. І така тенденція триватиме через великий попит на ці овочі.

Про це розповіли економічні аналітики компанії EastFruit.

Чому дорожчають огірки

Експерти уточнюють, що подорожчанню даної продукції на українському ринку сприяють відразу кілька факторів.

По-перше, зростанню відпускних цін сприяє скорочення пропозиції огірка на ринку. При цьому попит в даному сегменті досить високий, овочі купують не тільки люди в торгових точках, а й переробні підприємства.

Скільки зараз коштують огірки

На даний момент тепличний огірок постачальники продають великим оптом вже по 18-30 грн/кг ($0,49-0,82 / кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Таким чином, на даний момент огірки з теплиць в Україні вже коштують в середньому в 2 рази дорожче, ніж в минулому році в цей період.

До речі, однією з причин подорожчання грунтових огірків називають також низький урожай цього овоча через спеку, яка стояла в серпні.

Як ми писали раніше, ціна на свинину в Україні може зрости.

Також економіст пояснив, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.

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