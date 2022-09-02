В Україні дорожчає овоч, який їдять всі

В Україні за останній тиждень подорожчали тепличні огірки. І така тенденція триватиме через великий попит на ці овочі.

Чому дорожчають огірки

Експерти уточнюють, що подорожчанню даної продукції на українському ринку сприяють відразу кілька факторів.

По-перше, зростанню відпускних цін сприяє скорочення пропозиції огірка на ринку. При цьому попит в даному сегменті досить високий, овочі купують не тільки люди в торгових точках, а й переробні підприємства.

Скільки зараз коштують огірки

На даний момент тепличний огірок постачальники продають великим оптом вже по 18-30 грн/кг ($0,49-0,82 / кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Таким чином, на даний момент огірки з теплиць в Україні вже коштують в середньому в 2 рази дорожче, ніж в минулому році в цей період.

До речі, однією з причин подорожчання грунтових огірків називають також низький урожай цього овоча через спеку, яка стояла в серпні.