В Україні супермаркети різко підняли ціни на популярні продукти

Ціни на продукти в Україні різко зросли (фото: sfs.gov.ua)

Карантин в Україні через коронавірус став причиною підвищення цін на продукти в супермаркетах

Карантин в Україні через коронавірус ввели з 12 березня. При цьому ціни на продукти в Україні різко зросли, оскільки українці масово кинулися в магазини, і почали все скуповувати.

Ціна на деякі крупи та макаронні вироби зросла на 5-10%, а гречка взагалі стала дорожче майже на половину. Крім того, зросли ціни на фрукти та овочі. Борщовий набір, в який входять картопля, капуста, цибуля, морква, обійдеться дорожче на 35-128 %.

Вартість цукру збільшилася на 8%, макаронні вироби подорожчали на 9,5%, пшенична крупа - на 11%, гречка - на 51%, борошно - на 5%, яйця - на 6%.

Експерти кажуть, що зростання цін пов'язане зі стрімким зростанням закупівельних цін від постачальників для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі.

При цьому самі постачальники товарів зростання цін пояснюють значним зростанням витрат виробництва, які пов'язані з карантином у країні. Адже в Україні стало заборонено перебування великої кількості працівників в одному приміщенні. Крім того, у компаній виникли транспортні проблеми.

Нагадаємо, що з 23 березня влада Києва обмежила громадський транспорт для населення. Користуватися послугами транспорту можуть тільки працівники сфер інфраструктури міста. Для цього їм необхідно отримати спеціальні перепустки.