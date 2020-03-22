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В транспорт Києва можна заходити тільки за перепустками: як їх отримати

STYLERЖиття    22.03.2020 - 22:51
В транспорт Києва можна заходити тільки за перепустками: як їх отримати
Карантин у Києві (фото: РБК-Україна)

Карантин у Києві став причиною обмеження пересування людей в громадському транспорті

Карантин у Києві через коронавіруса діє з 12 березня. Тепер обмеження для гостей та мешканців столиці стали жорсткішими. Спочатку було перекрито тільки метро, але з 23 березня місцева влада вирішила обмежити та інший громадський транспорт.

Таким чином, користуватися громадським транспортом можуть виключно працівники сфер інфраструктури міста. А саме ті, хто працює в лікарнях, у правоохоронних органах, у продовольчих магазинах і аптеках.

Крім того, транспортом можуть користуватися рятувальники і фахівці, які забезпечують функціонування житлово-комунального господарства міста.

При цьому всі інші, кому дійсно треба на роботу чи потрібно пересуватися по Києву гостро необхідних справах, можуть пересуватися на приватному транспорті, таксі або транспорті, організованим установою або підприємством, де людина працює.

"Тому не треба завтра штурмувати зупинки громадського транспорту! Він буде працювати виключно для певних категорій пасажирів!" – заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці в Facebook.

Він також розповів, як отримати спеціальні квитки для тих працівників, які обслуговують критично важливі інфраструктури міста.

Щоб забезпечити своїх працівників спецбілетами, керівникам підприємств необхідно звернутися в профільні департаменти КМДА (Департамент охорони здоров'я, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент промисловості та розвитку підприємництва) або в Управління з питань цивільного захисту, за місцем розташування – в районні державні адміністрації столиці

"Департаменти, управління та РДА, а також органи державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі за зверненнями керівників підприємств, установ, організацій, що забезпечують життєдіяльність країни і міста Києва, сформують пропозиції щодо необхідної кількості спеціальних квитків і передадуть їх в Департамент транспортної інфраструктури, який забезпечить видачу спеціальних квитків підприємствам", - заявив чиновник

При цьому він закликав усіх керівників добре подумати над кількістю людей, які дійсно потрібні на своїх робочих місцях.

Нагадаємо, що в Києві пасажир викинув водія тролейбуса через те, що він виявився 11-м.

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