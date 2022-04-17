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В Україні стали продавати іграшкові "Джавеліни" і "Мрії": як вони виглядають

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Неділя 17 квітня 2022 22:05
В Україні стали продавати іграшкові "Джавеліни" і "Мрії": як вони виглядають Фото: Мрія Ан-225 (jetvip)
Автор: Світлана Мащенко

В українських супермаркетах з'явилися іграшкові "Джавеліни" і "Мрії". Вони виготовлені у вигляді м'яких іграшок-подушок з наповнювачем всередині.

Фото іграшок з'явилося в одному зі столичних Telegram-каналів.

В якому саме супермаркеті було зроблено фото, не уточнюється.

"Яке дитинство, такі й іграшки. На прилавках магазинів вже з'явилися "Джавеліни" і "Мрії", - підписаний знімок.

Купити подібні іграшки можна в інтернет-магазинах. Наприклад, "Джавелін" обійдеться в 209 грн без урахування доставки, а "Мрія" трохи дорожче - 373 грн.

В Україні стали продавати іграшкові &quot;Джавеліни&quot; і &quot;Мрії&quot;: як вони виглядають

Фото: t.me/now_kyiv

Відзначимо, що протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) Javelin ("дротик" з англ.) є одним з найстрашніших снів російських танкістів.

А легендарна "Мрія" Ан-225 - найбільший транспортний літак у світі - був знищений російськими окупантами на аеродромі в Гостомелі 27 лютого.

Раніше ми писали, що пілот "Мрії" вперше побував біля знищеного літака-гіганта.

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