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Пілот "Мрії" вперше побував біля знищеного літака-гіганта в Гостомелі (відео)

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Гостомель, Неділя 03 квітня 2022 21:09
Пілот "Мрії" вперше побував біля знищеного літака-гіганта в Гостомелі (відео) Скріншот відео: Дмитро Антонов
Автор: Світлана Мащенко

Пілот Дмитро Антонов вперше побував біля "Мрії" Ан-225, яку підступно знищив окупант в аеродромі під Гостомелем.

Про це говориться в сюжеті "Настоящего времени".

"Просто сум, такий, що передати не можна... Рівно два місяці тому я у відрядження відправився на Мрії. Навіть не міг допустити, що таке могло статися", - каже Дмитро.

Пілот показує рукою на діру - колись там була кабіна літака.

На його думку, єдине, що можна зробити - це взяти окремі частини для створення нового літака.

Дмитро Антонов дуже любить свою роботу і свою "Мрію", на якій він відлітав дуже й дуже багато годин.

У Дмитра навіть є власний YouTube-канал, де він раніше залюбки ділився розповідями про свою улюбленицю, показував відео з кабінами, зльоти і приземлення гіганта.

Нагадаємо, 27 лютого окупанти знищили легендарний Ан-225 "Мрія", який знаходився на аеродромі в Гостомелі.

Раніше ми писали, що грузинські добровольці в Гостомелі біля розбомбленої "Мрії" спалили російській триколор.

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