Український винахідник з Черкас створив справжній всюдихід: проїде скрізь (відео)

Автолюбитель і винахідник Роман Башу з Черкас сконструював незвичайний всюдихід, який може проїхати по будь-яких дорогах і в будь-яку погоду. Основою для його чудо-машини стали звичайні "Жигулі".

Роман Башу вважає себе народним майстром, і ідея створити всюдихід з підручних матеріалів прийшла до нього давно. Для свого всюдихода він використовував коробки від ВАЗ, а вихлопну систему зробив зі звичайного вогнегасника.

Винахідник пустив у хід комплектуючі з розборок, придбання будівельних матеріалів і всіх підручних матеріалів. Двигун був використаний від "Жигуля", звідти ж майстер взяв гальма і листовий матеріал. Замість керма в автомобіля два важелі. А для збільшення тяги Роман Башу використовував відразу дві коробки.

"Гусениця зроблена з конвеєрної стрічки. Вигинав і проганяв під пресом звичайний металопрофіль та направляючі для коліс, так звані лінивці. Лінивці зроблені зі звичайних коліс від ВАЗу", - розповів майстер.

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