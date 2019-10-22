В Україні створили нову потужну зброю: вражає на великій відстані (відео)

Для потреб Збройних сил України було створено нову зброю для ураження ворожих цілей на великій відстані. Інноваційна розробка називається "Тихий грім" ST-35, або просто "Грім".

Про розробку йдеться на ресурсі Український мілітаристичний портал.

На сьогодні відомо, що "Грім" знаходиться на завершальній стадії розробки, перший етап льотних випробувань пройшов успішно. І до кінця року розробники планують випробувати систему наведення.

"Тихий грім" ST-35 є засобом розвідки і ураження ворожих цілей, що знаходяться на значній відстані.

Боєприпас запускається за допомогою мультикоптера, який також працює, як ретранслятор. Запуск відбувається з вертикальної позиції на висоту понад кілометр. З цієї висоти і відбувається пікірування цілі на ураження.

Варто відзначити, що зброю можна упакувати в три рюкзака і транспортувати в потрібну точку. Пультом управління є невеликий тактичний планшет.

Зброю можна зібрати на місці за 15-20 хвилин, а проектний радіус дії 30 кілометрів. При цьому в повітрі мультикоптер може протриматися 60 хвилин.

"Тихий грім" (відео: Defense Express)