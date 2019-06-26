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В Україні збережеться спека: синоптики дали невтішний прогноз погоди (фото)

STYLERЖиття    26.06.2019 - 06:45
В Україні збережеться спека: синоптики дали невтішний прогноз погоди (фото)
Погода в Україні 26 червня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в середу все ще не принесе довгоочікуваної прохолоди

Погода в Україні в середу, 26 червня, буде спекотною, опади не передбачаються. Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

До слова, раніше Наталка Діденко повідомила, коли українцям варто очікувати на суттєве зниження температури повітря, яке супроводжуватиметься грозовими дощами.

Так, сьогодні на всій території країни очікується помірна хмарність без опадів. Температура вдень сягатиме позначок від +28 до +33 градусів.

В Україні збережеться спека: синоптики дали невтішний прогноз погоди (фото)

Погода в Україні 26 червня (фото: УНІАН)

Найспекотніше 26 червня буде на Півдні країни - тут стовпчики термометрів покажуть +30... +33 градуси.

На решті територій від +28 до +31 тепла, хіба що на Закарпатті +30... +32 вище нуля.

В Києві в середу також тепло і без опадів. Повітря прогріється до +28... +30 тепла. Вітер спокійний - від 3 до 8 метрів за секунду.

В Україні збережеться спека: синоптики дали невтішний прогноз погоди (фото)

Погода в Україні 26 червня (фото: meteo.gov.ua)

Також ми писали про те, що Центральна Європа страждає від погодної аномалії. Синоптики прогнозують, що цього тижня температура сягне небувалого рекорду в +40 градусів за Цельсієм. 

Раніше ми писали, що сильна злива затопила вулиці Хмельницького, Кам'янець-Подільського і всі навколишні райони.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській області пройшов смерч і випав град незвичайної форми.

Спека в Україні вище +30 завтра утримається У Києві за вихідні зафіксовано три температурних рекорди
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