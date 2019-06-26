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В Украине сохранится жара: синоптики дали неутешительный прогноз погоды (фото)

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 06:45
В Украине сохранится жара: синоптики дали неутешительный прогноз погоды (фото)
Погода в Украине 26 июня (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в среду все еще не принесет долгожданной прохлады

Погода в Украине в среду, 26 июня, будет жаркой, осадки не предусматриваются. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее Наталка Диденко сообщила, когда украинцам стоит ожидать существенного снижения температуры воздуха, которое будет сопровождаться грозовыми дождями.

Так, сегодня на всей территории страны ожидается умеренная облачность без осадков. Температура днем будет достигать отметок от +28 до +33 градусов.

В Украине сохранится жара: синоптики дали неутешительный прогноз погоды (фото)

Погода в Украине 26 июня (фото: УНИАН)

Жарче всего 26 июня будет на Юге страны - здесь столбики термометров покажут +30... +33 градуса.

На остальных территориях от +28 до +31 тепла, разве что на Закарпатье +30... +32 выше нуля.

В Киеве в среду также тепло и без осадков. Воздух прогреется до +28... +30 тепла. Ветер спокойный - от 3 до 8 метров за секунду.

В Украине сохранится жара: синоптики дали неутешительный прогноз погоды (фото)

Погода в Украине 26 июня (фото: meteo.gov.ua)

Также мы писали о том, что Центральная Европа страдает от погодной аномалии. Синоптики прогнозируют, что на этой неделе температура достигнет небывалого рекорда в +40 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали, что сильный ливень затопил улицы Хмельницкого, Каменец-Подольского и все окрестные районы.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области прошел смерч и выпал град необычной формы.

Жара в Украине выше +30 завтра сохранится В Киеве за выходные зафиксировано три температурных рекорда
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