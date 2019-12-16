ДПС назвала розмір податків для ФОПів у 2020 році

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розмір податків залежить від групи єдиного податку

Державна податкова служба України (ДПС) оприлюднила суми податків, які будуть сплачувати фізичні особи-підприємці у 2020 році. Про повідомляється на сайті ДПС.

Як нагадали в ДПС, законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" встановлено, що мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року становить 4723 грн. У той же час державний бюджет не передбачає збільшення мінімальної заробітної плати упродовж року.

Згідно з законом, прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року становить 2102 грн.

Розміри податків, які сплачуватимуть фізичні особи-підприємці у 2020 році

tax.gov.ua

Крім того:

Туристичний збір

Для внутрішнього туризму (до 0,5% від мінімальної заробітної плати) - 23,62 грн;

Для в’їзного туризму (до 5% від мінімальної заробітної плати) - 236,15 грн.

Податок на нерухомість (не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв.м.) - 70,85 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада планує скасувати необхідність вести паперову книгу обліку для фізичних осіб - підприємців (ФОП), які не платять податок на додану вартість (ПДВ).

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців вважають, що потрібно збільшувати розмір податків для олігархів (80%) та великого бізнесу (74%). При цьому громадяни дотримуються абсолютно протилежної думки з приводу ініціативи підвищити податки для фізичних осіб підприємців (ФОП), малих підприємств та найманих працівників. Понад 70% виступають за те, щоб залишити податки для цих категорій без змін, або ж, навпаки, зменшити.