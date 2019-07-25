ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Чорнобилі знову збирають радіоактивну чорницю: усі подробиці

STYLERЖиття    25.07.2019 - 19:30
В Чорнобилі знову збирають радіоактивну чорницю: усі подробиці
Колаж (РБК-Україна)

Люди намагалися винести з зони ЧАЕС 21 кілограм ягід

У зоні чорнобильської АЕС поліція затримала збирачів чорниці. Люди намагалися винести з зони відчуження 21 кілограм ягід. Заповзятливими ділками виявився 18-річний хлопець та 44-річна жінка. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

Відзначається, що люди проникли на незаконно відчужену територію. Їх затримали поблизу села Ясень.

"Виявили двох порушників радіаційної безпеки під час патрулювання працівники поліції спільно з військовослужбовцями прикордонної служби України поблизу села Ясень. Жителі Поліського району, 18-річний хлопець та 41-річна жінка, незаконно проникли на відчужену територію зони ЧАЕС з метою збору ягід – чорниць. Працівники поліції вилучили у громадян ємкості і лісові ягоди, загальною вагою 21 кг", – повідомили в поліції.

В Чорнобилі знову збирають радіоактивну чорницю: усі подробиціФото: Чорниця із зони відчуження (Нацполиция)

У поліції зазначили, що стосовно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 461 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кпап.

В Чорнобилі знову збирають радіоактивну чорницю: усі подробиціВ Чорнобилі знову збирають радіоактивну чорницю: усі подробиціФото: відносно порушників складено протоколи (Нацполиция)

Як раніше ми писали, Національна академія наук США опублікувала дослідження, в якому назвала місце, де радіація у багато крат сильнішее, ніж у Чорнобилі і на японській Фукусімі.

А також розповідали про те, що знайдено ще одне місце страшної радіації часів СРСР.

Російський серіал "Чорнобиль" з шашликами і пивом розгромили в мережі (відео) Розвідка перевіряє дані про перебування військ РФ на білоруській частині зони відчуження
Новини України Чорнобиль
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся