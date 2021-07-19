В Україні сильно подорожчає багатьма улюблений напій: чому і на скільки

Світові ціни на каву стрімко ростуть. За останні три місяці вартість сорта кави арабіка зросла на 30%. Це може привести до значного зростання цін на продукт в Україні.

Ціни на арабіку досягли найвищого рівня з 2016 року. Ф'ючерси на арабіку, що торгуються в Нью-Йорку, виросли більш ніж на 18% за останні три місяці до 1,51 долара за фунт.

Торгований в Лондоні робуста - сорт з більш сильним смаком, який вважають за краще в розчинній каві - за останні три місяці подорожчав більш ніж на 30%, до 1749 доларів за тонну.

З чим пов'язано подорожчання

Це сталося через те, що Бразилія, де основний сорт кави, який вирощується - це арабіка, зіткнулася з однією з найсильніших засух за останні 100 років.

Бразильські фермери готуються до одного з найбільших спадів виробництва за майже 20 років. Урожай арабіки в Бразилії змінюється від одного більш сильного року до слабшого.

Після рекордного врожаю у 2020 році 2021 рік мав стати більш слабким, але ніхто не очікував такого падіння врожаю.

"Я вирощую каву більше ніж 50 років і ніколи не бачила такої сильної посухи", - сказала Христина Валле, виробник кави в третьому поколінні з Мінас-Жерайс, найбільшого кавового заводу Бразилії.