В Украине сильно подорожает многими любимый напиток: почему и на сколько

Мировые цены на кофе стремительно растут. За последние три месяца стоимость сорта кофе арабика выросла на 30%. Это может привести к значительному росту цен на продукт в Украине.

Цены на арабику достигли самого высокого уровня с 2016 года. Фьючерсы на арабику, торгуемые в Нью-Йорке, выросли более чем на 18% за последние три месяца до 1,51 доллара за фунт.

Торгуемый в Лондоне робуста - сорт с более сильным вкусом, который предпочитают в растворимом кофе - за последние три месяца подорожал более чем на 30%, до 1749 долларов за тонну.

С чем связано подорожание

Это произошло потому, что Бразилия, где основной сорт кофе, который выращивается - это арабика, столкнулась с одной из самых сильных засух за последние 100 лет.

Бразильские фермеры готовятся к одному из самых больших спадов производства за почти 20 лет. Урожай арабики в Бразилии меняется от одного более сильного года к более слабому.

После рекордного урожая в 2020 году 2021 год должен был стать более слабым, но никто не ожидал такого падения урожая.

"Я выращиваю кофе более 50 лет и никогда не видела такой сильной засухи", - сказала Кристина Валле, производитель кофе в третьем поколении из Минас-Жерайса, крупнейшего кофейного завода Бразилии.