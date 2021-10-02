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Автомобілі в Україні можуть різко подорожчати: названа причина

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Субота 02 жовтня 2021 18:55
Автомобілі в Україні можуть різко подорожчати: названа причина Автомобілі в Україні подорожчають (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на складах дилерів виник дефіцит автомобілів. Тому автолюбителів попереджають про ріст цін на машини.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний директор компанії OTP Leasing Андрій Павлушин.

За його словами, зараз автомобілів майже немає на складах дилерів.

"Не всі знають, але машин в країні майже немає на складах дилерів. На цьому тижні шукали клієнту просто недорогий седан: Skoda, Toyota чи Nissan. Знайшли аж 2 вільні машини на весь Київ", - повідомив Павлушин.

Чому немає авто

Також він додає, що це пов'язано з дефіцитом чипів, через який зараз страждає вся автомобільна індустрія. Прогнозується, що він може тривати декілька років і через це почнуть дорожчати машини.

Окрім того, директор порадив людям, які збираються продавати свої авто, не поспішати скидати ціну на них.

Як новачкові вибрати авто

Перше, з чим потрібно чітко визначитись – це клас авто або, простіше кажучи, його цільове призначення. Потрібно розуміти, як саме ви плануєте використовувати автомобіль і це допоможе визначитись з класом.

Проте, якщо визначитись непросто, є універсальний варіант і це - кросовери. Це універсали зі збільшеним кліренсом, інколи з повним приводом.

Окрім того, не варто зациклюватись на певному бренді. Якщо ви вибрали, наприклад, мікроавтобус – можна розглядати всі пропозиції. Зараз між автомобілями одного класу та однієї цінової категорії дуже мало відмінностей.

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