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Забруднення повітря за рік спричинило 400 тисяч передчасних смертей у Європі

Новини » Надзвичайні події    16.10.2019 - 12:23
Забруднення повітря за рік спричинило 400 тисяч передчасних смертей у Європі
Іллюстративне фото (pxhere.com)

Про таку кількість смертей свідчать останні дані Європейського агентства з охорони навколишнього середовища

Забруднення повітря у 2016 році спричинило близько 400 тисяч передчасних смертей у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що про таку кількість смертей свідчать останні дані Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA). Згідно з данними, майже кожен європейський мешканець міста зазнає впливу забруднення, що перевищує здоровий рівень.

Автор доповіді Альберто Гонсалес Ортіс повідомив про повільне падіння рівня небезпечних частинок в повітрі європейських міст.

"Ми ще не досягли стандартів ЄС, і, звичайно, ми далеко не досягаємо стандартів ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я)", - сказав Ортіс.

Нагадаємо, минулого місяця у Києві заміри повітря показали перевищення вмісту пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту та формальдегіду. В КМДА заявили, що на забруднення повітря впливає велика кількість пожеж поблизу міста.

Крім того, РБК-Україна писало, що цього літа рівень забруднення повітря в Києві зростав через спеку. За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, 21 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг шести середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ.

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