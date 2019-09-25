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Держстат оприлюднив рейтинг областей за кількістю відходів

Новини » Економіка    25.09.2019 - 22:30
Держстат оприлюднив рейтинг областей за кількістю відходів
Фото: ЮГОК (gok.com.ua)

Дві третини відходів утворюються у Дніпропетровській області

Державна служба статистки України оприлюднила дані про утворення відходів I-IV класів небезпеки по регіонах у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, усього в Україні утворилося 352 333 тис. тон відходів. Найбільше відходів дала Дніпропетровська область 243 599 тис тон (69,1%).

Далі йдуть Кіровоградська (10,8%), Донецька (6,8%) і Полтавська області (5,6%).

На останньому місті в рейтинг Закарпатська область (186 тис. тон відходів, 0,1%).

Утворення відходів по регіонах у 2018 році I-IV класів небезпеки

Держстат оприлюднив рейтинг областей за кількістю відходів

www.ukr.net

Як повідомляло РБК-Україна, у 2018 році Міністерство екології та природних ресурсів України оприлюднило рейтинг "ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів", сформований на підставі даних офіційної статистики.

Рейтинг "Основних забруднювачів" за 2017 рік розділений на три категорії: викиди в атмосферне повітря (33 підприємства), утворення відходів (34 підприємства) та забруднення стічних вод (33 підприємства).

Дві третини підприємств, що увійшли до рейтингу ТОП-100, локалізовані на території чотирьох областей: Дніпропетровська - 30; Донецька - 22; Запорізька - 9; Луганська - 6.

Нагадаємо, викиди забруднюючих речовин в Україні у 2018 році склали 2 508,3 тис. тон, тобто 59,5 кг на кожного українця.

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