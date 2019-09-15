У Києві забруднення повітря перевищило норму

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заміри повітря показали перевищення вмісту пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту, формальдегіду

У Києві заміри повітря показали перевищення вмісту пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту та формальдегіду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляться, що перевищення норми зафіксували 13 вересня. У ДСНС уточнили, що концентрація пилу становила 0,10-0,20 мг/м. куб (допустима норма - 0,15). Концентрація діоксиду сірки коливалася від 0,018 до 0,126 (допустима норма - 0,50). Показник формальдегіду - 0,003-0,015 (норма - 0,003). Перевищена норма і оксиду азоту - 0,04-0,36 (норма - 0,04). Оксид вуглецю залишився в межах норми.

Нагадаємо, в КМДА заявили, що на забруднення повітря впливає велика кількість пожеж поблизу міста. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, проблеми екології та чистоти повітря в Києві, як і в будь-якому мегаполісі, спричинені рядом факторів, зокрема, роботою промислових підприємств, збільшенням кількості автомобілів, зростанням випадків пожеж на території Київської області.

РБК-Україна писало, що 13 вересня, в центрі Києва горів склад будматеріалів. Пожежа виникла в складському приміщенні в Шевченківському районі столиці.