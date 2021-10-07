В Україні різко зросла ціна на буряк: яка зараз вартість

На українських ринках зросла ціна на столовий буряк. Зокрема, тільки від початку тижня вартість збільшилась в середньому на 16%.

Чому зросла вартість

Так, підвищувати українським фермерам ціни на буряк дозволяє помітне зростання темпів його збуту. Також збільшення попиту, зростанню цін також сприяє скорочення пропозиції цього коренеплоду на ринку, оскільки багато фермерів відмовляються від продажів столового буряка і вважають за краще весь урожай закладати в сховища.

Яка ціна

Також тільки від початку тижня столовий буряк в Україні здорожчав в середньому на 16% і сьогодні його вартість становить 5-7 грн/кг в залежності від якості, регіону та інших умов.

Тому в середньому ціна на столовий буряк в Україні в 1,7 раза вища, ніж на початку жовтня минулого року. Як розповіли продавці, вони не виключають, що тенденція зростання цін може бути лише тимчасовим явищем.

Користь буряка

Столовий буряк володіє багатьма корисними якостями й успішно застосовується при багатьох захворюваннях, серед яких: