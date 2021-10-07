В Украине резко выросла цена на свеклу: какая сейчас стоимость
На украинских рынках выросла цена на столовую свеклу. В частности, только с начала недели стоимость увеличилась в среднем на 16%.
Об этом сообщает EastFruit.
Почему выросла стоимость
Так, повышать украинским фермерам цены на свеклу позволяет заметный рост темпов ее сбыта. Также увеличению спроса, росту цен также способствует сокращение предложения этого корнеплода на рынке, поскольку многие фермеры отказываются от продаж столовой свеклы, и предпочитают весь урожай закладывать в хранилища.
Какая цена
Также только с начала недели столовая свекла в Украине подорожал в среднем на 16% и сегодня его стоимость составляет 5-7 грн/кг в зависимости от качества, региона и других условий.
Поэтому в среднем цена на столовую свеклу в Украине в 1,7 раза выше, чем в начале октября прошлого года. Как рассказали продавцы, они не исключают, что тенденция роста цен может быть лишь временным явлением.
Польза свеклы
Столовая свекла обладает многими полезными качествами и успешно применяется при многих заболеваниях, среди которых:
- гипертоническая болезнь: свекла помогает снижению артериального давления и нормализуют уровень холестерина крови;
- заболевания печени: бетаин, содержащийся в свекле, не допускает жирового перерождения клеток печени и активизирует их работу;
- заболевания сосудов:полезные вещества свеклы обладают сосудорасширяющим, успокаивающим, антисклеротическим и спазмолитическим действием;
- заболевания сердца употребление свеклы помогает избавиться от отеков, выводя из организма избыточную жидкость;
- анемия: Свекла полезна, как богатый источник железа и меди, и благоприятно влияет на процесс кроветворения;
- проблемы дыхательной системы: Витамин С предупреждает развитие астмы, а бета-каротин – развитие рака легких.
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