В Україні швидко зростає вартість на овочі: названо нові ціни

В Україні стрімко зростає ціна на якісну цибулю, придатну для тривалого зберігання. Напередодні фермери пропонували її по 6 грн/кг, а зараз її вартість зросла до 7-7.5 грн/кг.

Крім цього, на фермерських ринках на півдні України найдешевший сорт червоних томатів "Асвон" подорожчав з 5 до 6.5-8 грн/кг. Водночас рожеві томати пропонують по 29-32 грн/кг, а чорні – по 35 грн/кг.

Зокрема, ціна на огірки підтяглася до верхньої межі – 28 грн/кг, а на кабачки – до 13-15 грн/кг.

Як раніше ми повідомляли, у Кабміні заявили про зниження цін на продукти. Відпускні ціни виробників овочів знизилися у серпні в порівнянні з липнем. На 16% подешевшали морква та буряк, на 7% - картопля, на 4% - капуста та цибуля.

На деякі харчові продукти ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції. На (4%) подорожчали м'яса великої рогатої худоби та свинини (5%), молоко вищого ґатунку змінилось в ціні на 2%, м'ясо курей на 3%.

Нагадаємо, у липні 2021 року в порівнянні з груднем 2020 року морква подорожчала на 195,5% до 17,7 гривень за кілограм, буряк - на 180,5% до 15,1 гривень за кілограм, цибуля - на 124,4% до 11,5 гривень за кілограм, капуста - на 52,5% до 7,3 гривень за кілограм.