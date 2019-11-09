В Україні різко скоротився розмір субсидії: усі подробиці

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко поділився з українцями малоприємною звісткою. За його словами, розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за жовтень складає 539 гривень. Про це повідомив кореспондент РБК-Україна.

"Враховуючи те, що нарахування виплат все одно здійснюється з 15 жовтня, а опалення включили пізніше - люди зможуть заощадити до 200 грн. в місяць", - зазначив Музиченко.

Тарифи ЖКГ в Україні (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

За його словами, міністерство соціальної політики планово входить в новий опалювальний сезон. Нарахування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг проходить з 15 жовтня. Вже зараз нараховуються різні види допомоги за жовтень.

Він підкреслив, що тепла погода в Україні дозволить заощадити гроші отримувачам пільг і субсидій. "У проекті бюджету на 2020 рік на програму субсидій закладено близько 47 млрд грн. Цієї суми вистачить на всіх, кому потрібна державна допомога для оплати житлово-комунальних послуг", - додав заступник міністра.

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