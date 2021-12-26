В Україні різко зміниться погода на Новий рік: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні на Новий рік, згідно з прогнозом синоптиків, зміниться у бік потепління. Температура коливатиметься на нулі, небо очікується похмурим, і з невеликими опадами.

Дивіться в матеріалі Styler нижче, як буде змінюватися погода протягом наступних п'яти днів.

Поки ж нас чекає кілька морозних днів. За прогнозами Українського гідрометцентру, 27 грудня температура вдень буде від -2 до -8, а вночі від -7 до -14 морозу. Вище градуси на півдні та Закарпатті, + 3... -3 вдень і -1... -6 вночі. Опади у вигляді снігу ймовірні на заході та частині південних областей.

28 грудня триматиметься морозна погода, але до неї приєднаються сильні снігопади на сході, в центрі, на півдні. Менше опадів на півночі і в західних областях.

Скрін: Погода в Україні 27-28 грудня (meteo.gov.ua)

Середа 29 грудня принесе нам підвищення температури. Вдень від +2 до -4, вночі від 0 до -7 градусів. В основному без опадів, лише на крайньому заході і сході можливий невеликий сніг.

30 грудня температура підвищиться ще більше: вдень +3... -3, вночі до -6, на півдні до +5 вдень. При цьому ймовірні осередки низьких нічних температур в центрі і на півночі. По всій країні то дощ, то сніг в залежності від температури повітря.

Скрін: Погода в Україні 29-30 грудня (meteo.gov.ua)

А ось 31 грудня температура вдень буде близько нуля, вночі трохи нижче. На заході і півдні до +5 градусів. По всій країні похмуро, з невеликими опадами.

Скрін: Погода в Україні 31 грудня (meteo.gov.ua)