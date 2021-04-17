В Україні підвищили штрафи за хибний виклик "швидкої" та поліції: які тепер суми

В Україні почали діяти нові штрафи за завідомо неправдивий виклик "швидкої допомоги", а також поліції чи аварійних служб. Тепер за таке "телефонне хуліганство" порушникам доведеться платити значно більше.

Які тепер суми штрафів

Так, відсьогодні за завідомо неправдиві виклики пожежно-рятувального підрозділу (частини), поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних служб накладається штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 850 до 3400 гривень.

Нагадаємо, раніше за це карали на суму від 51 до 119 гривень.

Збільшили штрафи також за порушення техніки пожежної безпеки

Крім того, в Україні змінили штрафи за невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки

Посадових осіб та фізичних осіб-підприємців тепер штрафуватимуть на суми від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

А за повторне протягом року таке ж порушення після накладення адміністративного стягнення, суми збільшаться - від 200 до 300 мінімалок, тобто від 3400 до 5100 гривень.