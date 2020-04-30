У КМДА назвали вимоги для роботи продовольчих ринків: список

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі до відкриття не готовий жоден столичний ринок

Продовольчі ринки у Києві будуть відкриватися поступово і лише за умови забезпечення протиепідемічних вимог, передбачених карантином в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, станом на 30 квітня у Києві жоден з агропродовольчих ринків не готовий до відновлення роботи, адже не зміг забезпечити виконання протиепідемічних вимог.

Як повідомив секретар штабу Володимир Бондаренко, для відновлення роботи під час карантину на ринках мають забезпечити:

масковий режим працівників та відвідувачів;

дистанційну перевірку температури на вході;

недопуск на територію ринку осіб з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій;

забезпечення дистанції у 3 метри між торговими місцями та дистанції 1,5 метра між відвідувачами;

дезінфекцію поверхонь кожні три години.

При цьому відновити роботу зможуть лише офіційно зареєстровані продовольчі ринки. Також повинно бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі довкола продовольчих ринків. Приготування та споживання їжі у місці продажу буде заборонено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області після дозволу уряду відновили роботу понад 150 продовольчих ринків. Ринки будуть інспектувати представники Держпродспоживслужби, в у разі виявлення порушень робота ринків може бути призупинена.