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В Україні зростає попит на персонал: кого зараз найбільше шукають

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П'ятниця 17 грудня 2021 13:06
В Україні зростає попит на персонал: кого зараз найбільше шукають Фото: Кого зараз найбільше шукають на сайтах по роботі (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом різко зріс попит на персонал. Незважаючи на те, що зараз передноворічний час - робота в країні є і на неї потрібні співробітники.

Про це повідомляється в "Сніданку з 1+1".

Кого найбільше шукають

Про таке дослідження на попит кадрів повідомив кадровий портал. Відзначається, що найбільш затребуваними зараз є фахівці зі сфери продажів (менеджери).

Якщо вірити даним дослідження, то найбільш затребуваними після фахівців зі сфер продажів йдуть співробітники інформаційних технологій, банків та інвестицій, маркетингу, реклами і PR, транспорту і логістики.

Хто затребуваний найменше

Як з'ясувалося, зараз найменше шукали фахівців з фітнесу та б'юті-індустрії. Також сфера Страхування та юриспунденції переживає не найкращі часи. Фахівці в ці галузі потрібні найменше на ринку вакансій.

Топ-10 найбільш високооплачуваних професій в Україні

  • IT-розробник.
  • Стоматолог.
  • Співробітник авіації.
  • Медіабайєр.
  • Комерційний директор.
  • Національний менеджер.
  • Фінансовий директор.
  • Біржовий брокер.

Як ми раніше писали, Київський центр зайнятості назвав найбільш високооплачувані вакансії.

Читайте також, куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути в країну.

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