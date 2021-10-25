Більше 100 тисяч гривень: Київський центр зайнятості назвав найоплачуваніші вакансії

Середній розмір зарплати у вакансіях, про які роботодавці повідомили столичну службу зайнятості, становить 10,4 тисячі гривень. Це майже у два рази менше, ніж середня офіційна по місту (20,4 тисячі гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості.

Як зазначили в прес-службі, праця окремих категорій працівників оплачується набагато вище середнього рівня.

Найбільше платять - у сфері ІТ-технологій. Зарплати у вакансіях для цієї категорії працівників стартують від 40 тисяч гривень. Тут є і вакансія з найвищою зарплатою - фахівцю з розроблення комп’ютерних програм пропонують 110 тисяч гривень на місяць. У фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення середняьомісячна зарплата - близько 72 тис. грн. Інженерам з програмного забезпечення комп’ютерів обіцяють 58 тис. грн, аналітикам комп’ютерних систем - 54 тис. грн, інженерам з комп’ютерних систем - 48 тис. грн, аналітикам консолідованої інформації - 47 тис. грн. Найбільше вакансій у цій сфері - для інженерів-програмістів: середня зарплата складає 45,5 тис. грн.

Другу групу високооплачуваних вакансій становлять менеджери різних напрямків. Запрошують на роботу посадовців із зарплатою 34,5 - 36,5 тис. грн, менеджера з маркетингу - 25 тис. грн, аналітика (банківська діяльність) - 25 тис. грн та аналітика - 24 тис. грн

Третя категорія ТОП-вакансій за рівнем оплати праці, найчисельніша - представники робітничих професій. Столичні роботодавці шукають рихтувальників кузовів на зарплату, в середньому, 40,5 тис. грн, зварників, - 32,5 тис. грн, електромонтажників - 24 тис. грн, газорізальників - 23,5 тис. грн, арматурників - 23,5 тис. грн, монтажників - 22,5 тис. грн, бетонярів - 22 тис. грн.